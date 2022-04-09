На Киевщине прогремела серия взрывов: в ОВА объяснили, что происходит

Утром 9 апреля жители Киева начали слышать взрывы, которые являются следствием разминирования территорий в области. Представители власти заверили, что опасности для людей нет, так как уничтожение снарядов происходит в соответствии со специальным алгоритмом.

На сегодняшний день на Киевщине разминировано уже почти 130 гектар местности. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

По словам Павлюка, специалисты делают все, чтобы в максимально короткие сроки обезопасить территорию Киевской области.

"Сегодня ведется работа по разминированию в Киевской области. Работают 17 групп в количестве 87 специалистов, 31 единица техники со всей Украины работают с утра до вечера если позволяют условия местности, чтобы в максимально короткие сроки разминировать населенные пункты, разминировать дороги, и обеспечить безопасность людей", – сказал глава ОВА.

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Также он отметил, что по состоянию на 8 апреля на Киевщине уже разминировано 127 гектар территории, 292 объекта и 70 километров дорог. Всего же за небольшой промежуток времени специалисты нашли и обезвредили около 9400 неразорванных боеприпасов. Глава ОВА подчеркнул, что обезвреживание снарядов не представляет никакой опасности для людей.

"Определены места подальше от населенных пунктов, все боеприпасы подрываются, есть соответствующий алгоритм обезвреживания боеприпасов. Поэтому вы еще долго будете слышать взрывы, потому что боеприпасов очень много. Очень много остатков снарядов, мин. Также остаются "сюрпризы" в виде заминирования домов, машин, и даже трупов, которые остаются после врага", – отметил Павлюк.

Напомним, в Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию территории региона и утилизации неразорвавшихся боеприпасов российских оккупантов. В частности, это снаряды, которые остались в уничтоженной технике оккупантов и мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области российские оккупанты, отступая, заминировали большое количество объектов инфраструктуры. В частности, в жилых домах пиротехники находят так называемые "растяжки".