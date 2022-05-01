На Киевщине пенсионерка пекла паски на руинах своего дома, разрушенного оккупантами. Фото

В селе Горенка Киевской области пожилая жительница готовилась к празднику Пасхи в условиях разрухи. В оккупации российскими захватчиками ее дом был разрушен, и печь традиционные угощения пришлось буквально на развалинах.

Фотографии пенсионерки, утратившей все, кроме надежды и любви к жизни, опубликовал Telegram-канал ZN UA. После преступлений российских фашистов смогла уцелеть только печь.

Напомним, что на территории освобожденной Киевщины обнаружили почти 1 200 тел мирных жителей. Еще 200 жителей региона объявлены пропавшими без вести.

Напомним, OBOZREVATEL публиковал репортаж празднования Пасхи в 2022 году на фоне войны с Российской Федерации.