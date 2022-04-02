На Киевщине от российских обстрелов страдают дикие животные: люди спасли оленя с сильными ожогами. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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На Киевщине от российских обстрелов страдают дикие животные: люди спасли оленя с сильными ожогами. Фото

От развязанной Россией войны в Украине страдают не только здания, инфраструктура населенных пунктов и мирные граждане нашей страны. Гибнут и получают страшные ранения также дикие животные.

На Киевщине местные жители спасли оленя с ужасающими ожогами, животное теперь в заботливых руках. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Дикие животные тоже страдают от войны и получают страшные ранения. Местные жители спасли оленя с ужасными ожогами, которые он получил в результате российских обстрелов под Киевом", - написал Геращенко.

На Киевщине спасли косулю
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Животное также пострадало от обстрелов российских оккупантов

Фото спасенного возле села Капитановка животного сделал фотограф Reuters. Он сообщил, что косуля уже получила первую помощь, но впереди у животного - длительное лечение.

Автор фото рассказал о судьбе спасенного оленя

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине в результате боев с оккупантами погибла часть животных в зоопарке.

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