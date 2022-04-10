На Киевщине оккупанты отрезали мужчине руки, а 20-летнюю беременную изнасиловали: новые данные о зверствах врага

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала о зверствах, которые военные РФ совершили во время оккупации украинских населенных пунктов. По ее словам, после солдат страны-агрессора остаются сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.

Об этом омбудсмен написала в своем Telegram-канале. В частности, она сообщила, что в поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине оккупанты отрезали руки прямо на глазах у дочери. От полученных ран он скончался.

"В Ирпене двадцатилетнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка. На Херсонщине 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками", – сказано в сообщении.

Видео дня

По словам Денисовой, во время оккупации сел на Черниговщине русские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В храме позже нашли людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных военными РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области спасатели и волонтеры нашли тела 11 украинцев, которые были заживо погребены среди обломков зданий.