На Киевщине оккупанты использовали все виды оружия: всплыли новые доказательства преступлений

На Киевщине российские оккупанты применяли против мирного населения все имеющееся у них оружие. Это подтверждается документами, найденными в разбитой под Киевом технике путинской Росгвардии.

Эти документы подтверждают, что оккупанты пришли в Украину с четким намерением убивать украинцев на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Вблизи населенного пункта Дымер, в Киевской области спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили колонну росгвардии. Оставленные оккупантами в разбитых машинах документы являются очередным свидетельством намерений российских извергов убивать народ Украины на уже оккупированных ими территориях", - отметили разведчики.

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В частности, были найдены документы 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (военная часть 6912, дислоцирующаяся в Хабаровске). Они прямо подтверждают, что оккупанты готовились к массовым расстрелам.

"Для "демилитаризации" и "денацификации" мирных городков на Киевщине они везли с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы. "Братский" российский народ, видимо, собирался повторить "подвиги" гитлеровцев в Бабьем Яру", - отметили разведчики.

Эти документы в ГУР МОУ будут переданы как доказательство совершения военных преступлений Россией на территории Украины.

Кроме бумаг в разбитой колонне также было изъято уцелевшее оружие. Ее уже отправили украинским защитникам восточных и южных регионов нашего государства. То, что должно было убивать украинцев, теперь будет стрелять в самих оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал зверства путинской армии в Буче "недалеко от геноцида".

А украинские нардепы зарегистрировали законопроект о признании действий России в Украине геноцидом.