На Киевщине объявили подозрение колаборантам, стрелявшим по мирным жителям

В Броварском районе Киевской области полицейские вручили подозрения двум мужчинам, которые сотрудничали с российскими войсками во время временной оккупации некоторых населенных пунктов региона. Колобранты обвиняются не только в помощи солдатам РФ, но и в умышленных убийствах гражданского населения.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области. Отмечается, что мужчины отказались получить подозрения. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

У правоохранителей есть информация, что коллаборанты 11 марта во время временной оккупации села Залесье получили от российских военных оружие и амуницию, которой запугивали мирных жителей поселка Большая Дымерка.

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"Используя полученное автоматическое оружие проводил проверку документов местных жителей. При этом совершал по отношению к ним насильственные действия, в том числе убийства с целью устрашения и создания панических настроений среди местного гражданского населения", – говорится в подозрении, которое озвучили одному из мужчин.

Коллаборанты должны предстать перед судом по факту государственной измены, умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожской области правоохранители задержали информаторов, которые передавали оккупантам данные по передвижению подразделений ВСУ,