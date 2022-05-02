На Киевщине нашли тела мирных жителей со следами пыток

В Киевской области спустя месяц после деоккупации региона продолжают находить следы зверств российских захватчиков. В селе Калиновка Макаровской территориальной общины были обнаружены захоронения замученных мирных жителей.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. На территории населенного пункта нашли тела двух убитых россиянами мужчин.

На их телах были обнаружены следы пыток.

Предварительно установлено, что во время оккупации села военные РФ схватили мужчин и издевались над ними. Прежде чем убить украинцев, оккупанты срывали им ногти. После этого россияне завязали жертвам руки за спиной и расстреляли.

На телах мужчин было несколько огнестрельных ранений.

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По данному факту было открыто уголовное производство из-за нарушения российскими оккупантами законов и обычаев войны. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

"Прокуроры Киевской области продолжают документировать преступления военнослужащих РФ с целью привлечения к ответственности", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении 10 военнослужащим армии страны-агрессора. Они могут быть причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.