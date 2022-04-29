На Киевщине нашли еще одну братскую могилу, – Зеленский

В Киевской области, которая целый месяц частично была под оккупацией российских военных, правоохранители обнаружили еще одну братскую могилу. Там похоронены замученные захватчиками гражданские лица.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с польскими журналистами в пятницу, 29 апреля. Сколько наших граждан в этом массовом захоронении, пока неизвестно.

Из уст Зеленского прозвучала цифра "900", однако спикер Офиса президента Сергей Никифоров уточнил, что глава государства имел в виду общее количество найденных тел в местности возле недавно обнаруженной могилы. При этом он подтвердил, что было найдено новое захоронение.

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Президент также напомнил, что часть тел мирных украинцев оккупанты сожгли в передвижных крематориях, однако более тысячи уже нашли – и это только в Киевской области, что свидетельствует о страшных масштабах зверств россиян в Украине.

Зеленский подчеркнул, что военные РФ пытались таким образом скрыть следы своих военных преступлений, но наши следователи продолжают искать и находят тела жертв этой войны.

"Сколько людей погибло – никто не знает. Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших от рук российских оккупантов – Ред.) – мы же не знаем, сколько!" – сказал президент.

Напомним: в Киевской области нашли 1187 тел мирных жителей, погибших от рук военных страны-агрессора. Более 200 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче на Киевщине правоохранители проводили эксгумацию тел жителей региона в одном из мест массовых захоронений. У большинства погибших были обнаружены пулевые ранения.