На Киевщине известно о 400 убитых, которых пытали, еще 200 человек пропали в Бородянке, – Геращенко

Количество замученных и убитых граждан Украины в Киевской области, о которых стало известно после деоккупации населенных пунктов области, превысило 400 человек. Около 200 жителей поселка Бородянка числятся без вести пропавшими.

Завалы многоэтажек в этом поселке накануне только начали разбирать, сколько людей под ними было похоронено живьем, еще предстоит узнать. Об этом на брифинге в Ukraine Media Centre Kyiv сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Вчера начались работы в городе Бородянка. Начат разбор завалов домов, которые разрушены в результате ударов российской авиации. Разрушены примерно 10 домов, под завалами остались украинцы. Уже найдены тела 4 погибших под руинами – и это только начало", - отметил он.

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"Разрушенные 5-этажные дома разобраны только до 3 этажа. Но люди от бомбардировок прятались в подвалах. Пропавшими без вести числятся около 200 человек, и мы понимаем, что многие из них уже исчезли навсегда", - добавил Геращенко.

Он также сообщил, что места массовых убийств, пыточные и братские могилы находят в Буче, Гостомеле и Мотыжине. Число известных случаев убийств российскими оккупантами гражданских граждан на Киевщине уже превысило 400. К сожалению, эта цифра будет расти и дальше.

При этом украинские правоохранительные органы устанавливают исполнителей путинского геноцида против украинцев Киевской области. МВД и Офис генерального прокурора уже знают фамилии российских командиров, по приказу которых рашисты творили зверства в мирных украинских городах и селах под Киевом.

"Наши прокуроры сделают так, чтобы никто не ушел от правосудия за военные преступления. Эти военные преступники знают о своих преступлениях и знают, что они нам известны", - заверил Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что немецкая разведка перехватила радиосообщения оккупантов, где обсуждались убийства мирных жителей в Буче. По данным разведчиков, эти убийства были запланированы. Так Кремль хотел запугать украинцев и сломить их волю к сопротивлению оккупации.