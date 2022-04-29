На Киевщине две бригады энергетиков подорвались на минах: есть погибший. Фото

В Макаровском районе Киевской области бригада рабочих, которая прибыла для устранения аварии на линии электропередач, подорвалась на мине. Один сотрудник экстренной службы получил смертельное ранение.

Об этом рассказал начальник Нацполиции на Киевщине Андрей Небитов на своем Facebook. При этом 28 апреля это оказался не единственный инцидент, когда украинцы терпят последствия от минирования местности российскими оккупантами.

"Перелом локтевого сустава и бедра, и это пострадавшему еще удалось выжить после наезда на противотанковую мину. Взрыв произошел сегодня в селе Маковище, когда работники энергетической компании выехали на полевую дорогу", – поделился правоохранитель обстоятельствами несчатного случая.

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Он добавил, что после прибытия на вызов, саперы обнаружили еще пять заложенных мин, плотно уложенных рядом друг с другом. Подобные находки не редкость для отвоеванного у "русского мира" региона, к сожалению, не всегда их обнаруживают специалисты, а это приводит к трагедиям.

"Обходите заброшенные здания и места дислокации войск агрессора, не берите незнакомые вещи из мест боевых действий. Берегите себя и обязательно предупредите об опасности родных! Простые инструкции спасают жизнь", – призвал Небитов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– вечером 28 апреля в Киевской области прозвучали сильные взрывы, так как россияне в очередной раз запустили ракеты по жилым районам;

– украинская разведка предупредила, что противник при отступлении из населенных пунктов минирует такие объекты социальной инфраструктуры, как школы, магазины и даже кладбища.