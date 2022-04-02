На Киевщине два украинских танка уничтожили 10 танков оккупантов, – Арестович

Украинские воины продолжают демонстрировать поразительные примеры героизма и военного профессионализма. Освобождая Киевщину от оккупантов, два украинских танка разбили усиленную танковую роту с воздушно-десантным батальоном вражеской армии.

Уничтожены 10 танков и большое количество бронемашин десанта. Об этом в ходе брифинга 2 апреля рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что украинские воины успешно выбивают врага с Киевщины, в частности, с северо-востока от столицы. Сейчас украинцы освободили более 30 населенных пунктов в области. Оккупантов гонят к государственной границе, по дороге нанося им ощутимые и болезненные потери.

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"Есть героические эпизоды действий наших войск. В частности, в поселке Дмитровка два наших танка выкатились на усиленную танковую роту противника, это 10 танков, и воздушно-десантный батальон противника. В результате два наших танка уничтожили 10 танков и многочисленные БМД противника. Усиленный батальон почти полностью уничтожили. Те, кто уцелел - отступили. Это выдающийся пример воинской победы и профессионализма", - рассказал Арестович.

Он также отметил, что, убегая, оккупанты оставляют после себя немало исправной техники.

"Много техники мы захватываем, которая стоит пустая, без топлива - и передаем на вооружение ВСУ. То есть наступление идет удачное", - констатировал Арестович.

Также советник главы ОПУ рассказал, зачем Россия перебрасывает в Украину определенные силы из Курской области РФ. Это делается не для наступления, усиления или создания новой ударной группировки - так россияне стараются не дать своим войскам потерпеть полное и разгромное поражение от ВСУ.

"Эти войска не представляют непосредственно угрозы ни городу Сумы, ни городу Чернигову, ни городу Киеву или другим городам в этих регионах. Это просто "заслон", попытка сохранить свои войска, чтобы мы их не уничтожили, когда они выходят в сторону границы. Но по одной из таких колонн, которая зашла сегодня ночью - был нанесен очень мощный удар, и там образовалась еще одна "Чернобаевка", - пояснил Арестович.

Он также не смог не упомянуть о том, что за последние сутки украинские воины нанесли еще два удара по российским силам на уже легендарном Чернобаевском аэродроме. Это уже 13 и 14 удары на одном и том же месте.

На этот раз разгромлен один из батальонов и батарея САУ ВС РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович дал прогноз, смогут ли оккупанты выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Он уверен, что именно на востоке нашего государства решится судьба войны.

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