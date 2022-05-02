На Киевщине бабушка героически помогла уничтожить более 100 единиц техники врага: оккупанты отомстили

В Киевской области в селе Мотыжин 70-летняя женщина героически помогала украинским защитникам уничтожать вражеские танки и другую технику. Благодаря ее действиям оккупанты не смогли продвинуться дальше этого населенного пункта. На ее "счету" около 100 единиц тяжелой техники, среди которых "Буки" и РЛС.

Героизм бабушки стоил ей жизни – оккупанты отомстили ей. О героической женщине рассказали в Территориальной обороне ВС Украины (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Она жила в одном из крайних домов села и видела перемещение техники. Более двух недель бабушка пешком выходила к врагу, считала технику, приходила домой, объясняла расположение сыну по телефону", – рассказал терробороновец.

Видео дня

Были такие случаи, что женщина, пока шла домой, сбивалась со счета. Она не боялась возвращаться перечислять вражескую технику снова.

Придя домой, женщина звонила по телефону сыну и давала ему приблизительные координаты, объясняя что и где находится. И уже после этого украинские артиллеристы определяли точные точки.

Среди "трофеев" бабушки два "Бука" и РЛС – станция, глушащая связь. По ней тоже отработали наши защитники. В целом же женщина помогла уничтожить примерно 100 единиц вражеской техники.

К сожалению, героизм женщины стоил ей жизни. Оккупанты наконец поняли, кто корректирует огонь. Ее дом разбомбили и сравняли с землей. После этого еще и танками "поутюжили".

Военные признают, что благодаря действиям храброй бабушки оккупанты не смогли пройти дальше этого населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллеги рассказали об убитой российской ракетой журналистке Вере Гирич.