На Херсонщине ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и более 70 оккупантов, – Вилкул

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами российских солдат в районе поселка Великая Александровка Херсонской области. Возле этого же населенного пункта было ликвидировано более 70 оккупантов.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram вечером 27 апреля. По его словам, обстановка на этом направлении остается напряженной, но враги продолжают нести потери и на других участках фронта.

Вилкул рассказал, что россияне обстреливают населенные пункты в Днепропетровской и Херсонской областях из реактивных систем залпового огня и других видов вооружения.

Видео дня

"Сегодня велись обстрелы в районе мирных населенных пунктов Новодмитровки, Белой Криницы, Николаевки, Малой Шестерни, Трудолюбовки, Осокоровки. Среди мирных жителей один трехсотый", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за два месяца полномасштабной войны против Украины армия оккупантов потеряла более 22 тысяч солдат. При этом около 200 россиян было уничтожено за последние сутки.