На Херсонщине вражеская ДРГ пыталась захватить наблюдательный пункт ВСУ – ОК "Юг"
В понедельник, 2 мая, в Херсонской области действовала враждеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Оккупанты пытались захватить наблюдательный пост Вооруженных сил Украины.
Однако эта попытка активных действий со стороны противника оказалась неудачной. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Наши защитники сорвали планы оккупантов, ударив по их ДРГ минометным огнем.
В целом за прошедшие сутки враг, который закрепился на позициях и держал оборону, не прибегал к активным боевым действиям на Херсонщине и Николаевщине.
Однако Николаев и приближенные к городу районы области были обстреляны реактивными системами залпового огня РФ. Захватчики били по объектам промышленности.
К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники на юге Украины за минувшие сутки ликвидировали 122 оккупантов. Против них был открыт минометный огонь.