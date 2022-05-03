На Херсонщине вражеская ДРГ пыталась захватить наблюдательный пункт ВСУ – ОК 'Юг'

В понедельник, 2 мая, в Херсонской области действовала враждеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Оккупанты пытались захватить наблюдательный пост Вооруженных сил Украины.

Однако эта попытка активных действий со стороны противника оказалась неудачной. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Наши защитники сорвали планы оккупантов, ударив по их ДРГ минометным огнем.

В целом за прошедшие сутки враг, который закрепился на позициях и держал оборону, не прибегал к активным боевым действиям на Херсонщине и Николаевщине.

Однако Николаев и приближенные к городу районы области были обстреляны реактивными системами залпового огня РФ. Захватчики били по объектам промышленности.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники на юге Украины за минувшие сутки ликвидировали 122 оккупантов. Против них был открыт минометный огонь.