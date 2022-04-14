На Херсонщине российские оккупанты ищут более 100 своих дезертиров, которые не хотят воевать

В Херсонской области около ста оккупантов переоделись в гражданское и дезертировали. Работники ФСБ и Росгвардии уже несколько дней пытаются найти их в поселке Белозерка. Есть подозрения, что солдаты попытаются найти способ сдаться в плен военным ВСУ, чтобы остаться в живых.

Соответствующая информация появилась 14 апреля в украинских медиа. Отмечается, что состояние находящихся в регионе солдат РФ крайне тяжелое. Они деморализованы и не понимают, за что воюют.

Усложняет ситуацию сильное сопротивление со стороны мирных жителей Херсонской области. Для ликвидации наиболее активных участников акций, депутатов и бывших АТОшников в регион отправили боевиков из зоны ОРДЛО. Они обустроили специальные "пыточные", в которых содержат людей.

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Однако это не помогает сдержать сопротивление в самой армии противника. Высшему командованию приходится прилагать все большие усилия, чтобы вынуждать своих военных оставаться на позициях. Наиболее деморализованы офицеры нижнего звена и рядовые.

Все меньше солдат Кремля верят в пропагандистскую версию причин вторжения в Украину, а именно в борьбу с нацистским режимом. Военные понимают, что они вступили в бой на территории чужой страны, поэтому о спасательной миссии речь не идет.

Успехи армии Украины также оказывают негативное влияние на психологическое состояние врага. Военные РФ понимают, что для Кремля важно удержание Херсона, поэтому на большие потери среди личного состава никто не будет обращать внимание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России заговорили об "усталости" от войны.