На Херсонщине раздавались взрывы, оккупанты вели хаотический обстрел Харькова. Главное о ситуации в регионах

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные украинские города. В Херсонской области раздаются взрывы, а в Харькове оккупанты вели хаотический обстрел города.

В то же время относительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро вторника, 5 апреля, которое располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью тихо было на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине и Полтавщине. Также спокойно было во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской и Тернопольской областях.

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В Черниговской области ночью было зафиксировано несколько воздушных тревог, однако обстрелов и разрушений не было. Волонтеры вместе с защитниками продолжают предоставлять гуманитарную помощь в населенные пункты области, освобожденные от оккупантов. В регионе уже заработало сообщение с Киевом.

В Киевской области ночь прошла относительно спокойно. В настоящее время продолжается зачистка территорий и разминирование на освобожденных территориях.

В Днепропетровской области было зафиксировано несколько воздушных тревог. Ночью над областью украинские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты. Обломки вызвали возгорание в одном из сел Синельниковского района. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас ситуация в области спокойная.

В Херсонской области продолжаются постоянные взрывы. Утром раздавались сильные взрывы, информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Большинство населенных пунктов области остаются на грани гуманитарной катастрофы в результате действий врага, отсутствия лекарств и продуктов, в некоторых районах – водоснабжения и связи. Сейчас в сотрудничестве с властями Днепропетровщины ведутся работы по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов на севере Херсонщины, которые уже освобождены от оккупационных войск.

В Николаевской области в результате вчерашнего обстрела кассетными бомбами Николаева погибли 10 человек, среди них 1 ребенок, еще 61 жителей города получили ранения. Ночью на территории области раздавались воздушные тревоги.

В Харьковской области оккупанты ночью вели хаотические обстрелы жилых районов областного центра. Также захватчики обстреляли Дергачи, Барвенково, Чугуев. В результате атаки по последнему погибли 2 человека. В Барвенково и Лозовой проводят эвакуацию населения. Также продолжаются бои в Изюмском направлении.

В Луганской области оккупанты не оставляют попыток взять Рубежное и Попасную. Ситуация тяжелая. В некоторые районы этих городов не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, также продолжаются уличные бои. В Рубежном людей хоронят во дворах. Собрать информацию о пострадавших в результате боевых действий пока невозможно.

В Донецкой области продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки, Нью-Йорка, Марьинки. Для атак враг используют грады, танки и ствольную артиллерию. Объемы разрушений и данные по раненым и погибшим устанавливаются.

Напомним, что с начала вторжения 24 февраля до утра 5 марта российская оккупационная армия потеряла в Украине 18,5 тыс. своих солдат. Украинские воины уничтожили 676 танков и 150 самолетов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны объяснили, что перемещение оккупантов из Украины на территорию Беларуси нужно российскому военному руководству, чтобы провести укрепление и перегруппировку. Поэтому риски нового витка эскалации отрицать нельзя.

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