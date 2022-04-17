На Херсонщине произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и Росгвардией, – Ким

16 апреля в городе Новая Каховка Херсонской области произошла перестрелка между российскими войсками. Вероятнее всего, в ней участвовали боевики из ОРДЛО и росгвардейцы.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. О причинах конфликта между солдатами страны-агрессора ничего не известно.

"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными, Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации. Вроде ОРДЛО и наши были когда-то. Вот такая история", – отметил чиновник.

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Глава ОВА добавил, что россияне, согласившиеся воевать в Украине, – мародеры и "падаль". "Они мародерят даже не доехав, у себя в частях. Кроме того, у них начались массовые аресты и чистки. Ищут виноватых", – отметил Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гавриловка Херсонской области российские военные открыли огонь по местным школьникам, когда те хотели снять на телефон вражескую технику. В результате один ребенок получил ранение, а на следующий день скончался от травм.