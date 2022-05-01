На Херсонщине оккупанты выкрали старосту Змиевки, - депутат облсовета

В селе Змиевка на Херсонщине российские оккупанты устроили обыски и выкрали старосту села Николая Куривчака. В настоящее время связи с ним нет и о его местонахождении ничего неизвестно.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Херсонского областного совета Игорь Иосипенко. Николай Куривчак известен в Херсонской области своей патриотической позицией, он является организатором ряда художественных мероприятий и фестивалей.

"Сегодня (30 апреля, - Ред.) орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчак", - написал Иосипенко в Facebook-группе Бериславского района.

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В субботу утром в село Змиевка заехала колонна русских солдат, устроивших обыски в частных домах. В первую очередь оккупанты пытались снять украинский флаг в селе.

"Обрезали трос и попытались сбить флаг Украины с флагштока, трясли флагшток минут 15, а флаг продолжал висеть на своем месте. Орки, не осилив украинский флаг, поехали дальше", - говорится в паблике "Новости Берислава".

Село Змиевка Бериславского района Херсонской области было основано в 1782 году на месте 4 сел: Старошведского, Шлянгендорфа, Мюльгаузендорфа и Клестердорфа. Население составляет около 2760 человек. Сейчас в Змиевке проживает небольшая шведская община; чуть больше 100 человек. На сегодняшний день в селе живут люди 12 национальностей.

Николай Николаевич Куривчак родился в селе Змеевка Бериславского района 26 июня 1961 года в семье насильственно депортированных украинцев, которые по воле коммунистической верхушки Советского Союза 1951 года в товарных вагонах были массово перевезены в степное село с западноукраинских земель.

В селе, где мирно уживаются греко-католики бойки и римо-католики шведы, немцы-лютеране и православные, просветитель Николай Куривчак уже 2 года организует и проводит Всеукраинский фестиваль "Бойковская ватра".

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 апреля, Украина и страна-агрессор Россия провели очередной обмен пленными. Из плена врага вернулись 14 украинцев, среди которых беременная военнослужащая.