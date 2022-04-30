На Херсонщине оккупанты убили ветерана АТО: отца 4-х детей жестоко пытали

Российские оккупанты в Херсонской области похитили и жестоко пытали участника АТО на Донбассе, бывшего воина 28 ОМБр Назара Кагальняка. От жестоких пыток он скончался.

Сиротами остались 4 детей ветерана, двое из них – несовершеннолетние, их отец воспитывал один. Об этом сообщил заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко.

По словам профессора из Херсона, Назар Викторович Кагальняк по возвращении из Донбасса пережил два инфаркта и сложную операцию на сердце. Именно из-за подорванного здоровья он не пошел защищать Украину во время нового вторжения РФ.

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Оккупанты, очевидно, по "наводке" кого-то из местных предателей, похитили ветерана прямо из дома.

"Его похитили оккупанты из дома в селе Абрикосовка в Херсонской области. Жестоко избивали и подвергали пыткам. Назара убивали за то, что он когда-то был в АТО. Хотя согласно Женевской конвенции те военные, которые не участвуют в боевых действиях (ветераны), не должны никоим образом преследоваться, поэтому такие действия вооруженных сил Российской Федерации являются военным преступлением", - отметил Мойсиенко.

После жестоких пыток рашисты привезли Назара Кагальняка домой.

"Истерзанного пытками Назара оккупанты привезли домой. Он несколько дней был дома. С каждым днем ему становилось хуже. Его вынуждены были доставить в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался. Вне всяких сомнений, Назара убили. Неизвестно точно, как именно – возможно, из-за кровоизлияния, возможно, из-за пыток электрошокером (у него был кардиостимулятор). Убили мирного безоружного человека", - отметил Мойсиенко.

У замученного до смерти ветерана осталось 4 детей и двое внуков. Двое из детей Кагальняка еще не достигли совершеннолетия, их на протяжении последних 5 лет мужчина воспитывал сам, без жены. Младший сын убитого украинца является ребенком с ограниченными возможностями, в этом году мальчик заканчивает 1 класс.

Этих детей Россия оставила сиротами.

"Теперь мы должны сделать все, чтобы убийство Назара Кагальняка стало, гвоздем в гробу рашизма и тех конкретных военных преступников, которые его представляют. Почивай с миром. Спасибо герою. Герои не умирают", - написал Мойсиенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Харьковщине оккупанты пытали и убили медика-участника АТО, ему было всего 27 лет.

Почти две недели подвергали рашисты жестоким пыткам и участника войны на Донбассе на Запорожье. Его били током и сломали ребра.

На Киевщине оккупанты пытали и убили защитника Украины Виктора Балая. А на Черниговщине жестоко расправились с жителем, который помогал ВСУ.