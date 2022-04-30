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На Херсонщине оккупанты убили ветерана АТО: отца 4-х детей жестоко пытали

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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На Херсонщине оккупанты убили ветерана АТО: отца 4-х детей жестоко пытали

Российские оккупанты в Херсонской области похитили и жестоко пытали участника АТО на Донбассе, бывшего воина 28 ОМБр Назара Кагальняка. От жестоких пыток он скончался.

Сиротами остались 4 детей ветерана, двое из них – несовершеннолетние, их отец воспитывал один. Об этом сообщил заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко.

Замученный российскими оккупантами до смерти ветеран войны на Донбассе Назар Кагальняк

По словам профессора из Херсона, Назар Викторович Кагальняк по возвращении из Донбасса пережил два инфаркта и сложную операцию на сердце. Именно из-за подорванного здоровья он не пошел защищать Украину во время нового вторжения РФ.

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Оккупанты, очевидно, по "наводке" кого-то из местных предателей, похитили ветерана прямо из дома.

"Его похитили оккупанты из дома в селе Абрикосовка в Херсонской области. Жестоко избивали и подвергали пыткам. Назара убивали за то, что он когда-то был в АТО. Хотя согласно Женевской конвенции те военные, которые не участвуют в боевых действиях (ветераны), не должны никоим образом преследоваться, поэтому такие действия вооруженных сил Российской Федерации являются военным преступлением", - отметил Мойсиенко.

После жестоких пыток рашисты привезли Назара Кагальняка домой.

"Истерзанного пытками Назара оккупанты привезли домой. Он несколько дней был дома. С каждым днем ему становилось хуже. Его вынуждены были доставить в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался. Вне всяких сомнений, Назара убили. Неизвестно точно, как именно – возможно, из-за кровоизлияния, возможно, из-за пыток электрошокером (у него был кардиостимулятор). Убили мирного безоружного человека", - отметил Мойсиенко.

У замученного до смерти ветерана осталось 4 детей и двое внуков. Двое из детей Кагальняка еще не достигли совершеннолетия, их на протяжении последних 5 лет мужчина воспитывал сам, без жены. Младший сын убитого украинца является ребенком с ограниченными возможностями, в этом году мальчик заканчивает 1 класс.

Этих детей Россия оставила сиротами.

"Теперь мы должны сделать все, чтобы убийство Назара Кагальняка стало, гвоздем в гробу рашизма и тех конкретных военных преступников, которые его представляют. Почивай с миром. Спасибо герою. Герои не умирают", - написал Мойсиенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Харьковщине оккупанты пытали и убили медика-участника АТО, ему было всего 27 лет.

Почти две недели подвергали рашисты жестоким пыткам и участника войны на Донбассе на Запорожье. Его били током и сломали ребра.

На Киевщине оккупанты пытали и убили защитника Украины Виктора Балая. А на Черниговщине жестоко расправились с жителем, который помогал ВСУ.