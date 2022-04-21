На Херсонщине оккупанты сорвали гуманитарный коридор и захватили главу ОТГ
В четверг, 21 апреля, планировалась эвакуация жителей Херсона, их должны были вывезти в Днепропетровскую область криворожским транспортом. Однако гуманитарный коридор не сработал из-за российских фашистов – они на своем блокпосту задержали транспорт и захватили руководителя колонны.
При этом оккупанты, нарушая договоренности, не прекращали обстрел. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
"Сегодня согласованный на правительственном уровне гуманитарный коридор из Херсонской области не сработал. Наши машины "скорой помощи" и автобусы были задержаны на блокпосту оккупантов за Осокоровкой перед "Кавуном". Задержан ранее согласованный с россиянами старший колонны глава Нововоронцовской ОТГ Марчук В.В. Ведутся переговоры о его освобождении", - написал он.
По данным Вилкула, машины простояли до 16:30 и вынуждены были возвращаться. При этом оккупанты, нарушая договоренности о прекращении огня и международного гуманитарного права, не прекращали обстрел позиций наших войск по РСЗО и минометам. Украинские военные на обстрелы не ответили.
Вилкул также обратился к жителям оккупированных территорий, которые надеялись выехать, и заверил, что дальше будет пытаться их вывезти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина много раз пыталась согласовать гуманитарные коридоры для оказавшихся в зоне активных боевых действий и гуманитарной катастрофы граждан, но РФ отказывала или срывала эвакуацию.
Например, 19 апреля в стране не действовал ни один гуманитарный коридор, поскольку кафиры продолжали массированные обстрелы на Донбассе.
За день до этого украинские власти также вынуждены были отказаться от эвакуации мирного населения из соображений безопасности.