На Херсонщине оккупанты сорвали гуманитарный коридор и захватили главу ОТГ

В четверг, 21 апреля, планировалась эвакуация жителей Херсона, их должны были вывезти в Днепропетровскую область криворожским транспортом. Однако гуманитарный коридор не сработал из-за российских фашистов – они на своем блокпосту задержали транспорт и захватили руководителя колонны.

При этом оккупанты, нарушая договоренности, не прекращали обстрел. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Сегодня согласованный на правительственном уровне гуманитарный коридор из Херсонской области не сработал. Наши машины "скорой помощи" и автобусы были задержаны на блокпосту оккупантов за Осокоровкой перед "Кавуном". Задержан ранее согласованный с россиянами старший колонны глава Нововоронцовской ОТГ Марчук В.В. Ведутся переговоры о его освобождении", - написал он.

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По данным Вилкула, машины простояли до 16:30 и вынуждены были возвращаться. При этом оккупанты, нарушая договоренности о прекращении огня и международного гуманитарного права, не прекращали обстрел позиций наших войск по РСЗО и минометам. Украинские военные на обстрелы не ответили.

Вилкул также обратился к жителям оккупированных территорий, которые надеялись выехать, и заверил, что дальше будет пытаться их вывезти.

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