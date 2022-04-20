На Херсонщине оккупанты раздают просроченную гумпомощь и лекарства непонятного происхождения

Временно оккупированная Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы. Российские захватчики пытаются отрезать регион от украинской власти и гуманитарной поддержки населения.

Вместо этого они раздают местным жителям просроченную гумпомощь и лекарства непонятного происхождения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета – руководитель исполнительного аппарата Юрий Соболевский.

По его словам, рашисты продолжают заниматься террором мирных людей.

"Оккупантам нужен в Херсонской области вакуум украинской власти и гуманитарной поддержки населения, который они должны заполнить своим русским миром, своей просроченной гуманитаркой, сомнительного происхождения и качества лекарствами", - отметил Соболевский.

Видео дня

Он уточнил, что для того, чтобы заполнить своей пропагандой и тоталитарной идеологией, оккупантам катастрофически не хватает поддержки и местных жителей, и руководителей местного самоуправления. Поэтому наладить жизнедеятельность области в короткие сроки они не смогут.

Кроме того, Соболевский подчеркнул, что тем, кто принял решение работать с захватчиками, за это придется ответить.

"Херсонщина была, есть и будет Украиной!" - резюмировал он.

Отметим, накануне в Великокопановской общине Херсонской области неизвестные патриоты сняли флаг Российской Федерации. Оккупанты пообещали отомстить местным жителям террором.

Напомним, во временно оккупированном Геническом захватчики начали установку памятника вождю мирового пролетариата и идеологу Октябрьской Революции Владимиру Ленину. Местные жители сразу указали, что памятник не простоит даже до освобождения города от российских оккупантов, а некоторые прогнозируют, что его не станет уже в ближайшую ночь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в окруженном оккупантами Херсоне заканчиваются продукты, лекарства и горючее. Зато оккупанты начали обустраивать там артиллерийские позиции, в регион стягивают технику.

При этом рашисты задумали провести референдум о создании ХНР. И активно ведут вражескую пропаганду среди херсонцев.