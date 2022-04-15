На Херсонщине оккупанты расстреляли мужчину, который не пустил их в свой дом. Фото

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли 58-летнего Игоря Тарасюка из села Пригорье. Мужчину рашисты убили, потому что не пустил их жить в доме, который строил для своей семьи.

Семья Тарасюка чудом избежала смерти. Об очередном преступлении российских оккупантов рассказали в Оперативном командовании "Юг.

Собственной жизнью поплатился житель села Пригорье Игорь Богданович Тарасюк за отказ впустить российских захватчиков в свой дом. Мужчину оккупанты расстреляли прямо во дворе его дома, когда он велел рашистам убираться.

Об ужасе оккупации вспоминает вдова покойного. Она рассказывает: российские оккупанты беспощадно грабили местных жителей. Нашлись среди крестьян и ублюдки, взявшиеся сотрудничать с оккупантами.

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"Больно вспоминать тот период времени, мы все были напуганы, орки взяли под оккупацию наш населенный пункт около месяца назад, как сейчас помню, они ездили по улицам, заходили в дома, отбирали теплые вещи, телефоны, сигареты… Большинство их прогоняло, но нашелся предатель украинского народа - Руслан МИХАЙЛЮК, который им помогал, показывал полевые дороги для прохождения их колонн, где можно поживиться и заночевать", - рассказывает вдова Игоря Тарасюка.

Она рассказывает: когда рашисты ввалились к ним во двор, мужчина их прогнал.

"Когда эти изверги пришли к нам, мой покойный муж их прогнал, сказал чтобы те убирались прочь со своим "русским миром". 11 марта, когда мы услышали выстрелы в деревне, мы побежали в подвал. Я, мой сын, соседка и ее дочь забежали в подвал, мой муж добегал к нему, ему не хватило нескольких минут, чтобы спастись. Все происходило очень быстро, сначала выстрелы, потом крики, сухой хрип мужа - и наступила тишина", - рассказывает убитая горем женщина.

Она вспоминает: всех, кто скрывался в подвале, спасло чудо. Они притворились мертвыми, и спустившийся проверить подвал оккупант не очень присматривался. Однако на всякий случай бросил гранату.

"Мы все затаили дыхание и притворились мертвыми, когда в подвал спустился орк, то доложил по рации "Всё чисто…" и побежал к своим. После этого раздался громкий взрыв (это была граната,брошенная орком), но и здесь нас Боженька спас, граната взорвалась на лестнице", - рассказывает она.

Больше месяца женщина не могла похоронить мужа.

"Эти ублюдки не позволяли мне его похоронить, только 14 апреля благодаря мольбам моим и односельчан, нам позволили похоронить тело", - плачет женщина.

Местные жители умоляют украинских военных, изгнавших оккупантов, не покидать село. И "давить этих ублюдков, как клопов". В настоящее время населенный пункт находится под защитой ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники отбили у оккупантов несколько населенных пунктов на юге: врагу пришлось бежать.