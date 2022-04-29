На Херсонщине оккупанты потребовали перевести школы на российскую программу

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские захватчики согнали на собрание директоров местных школ. Вместе с коллаборантами они поставили перед педагогами ультиматум: предоставить списки учителей, готовых перейти с 1 сентября на новую программу образования, в соответствии с российскими стандартами.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонской ОВА Юрий Соболевский на своем Facebook. Те учителя, которые пойдут на сделку с захватчиками, будут отправлены в оккупированный Крым для прохождения переквалификации.

"Остальных угрожают выгнать с работы. Я верю, что к первому сентябрю Херсонщина не только уже будет свободна от орков, но и начнёт отстраиваться", – отметил он.

Соболевский добавил, что все коллаборанты, которые приняли участие в этой противозаконной акции по принуждению учителей к обучению украинских детей по нарративам Москвы, подлежат преследованию по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, так называемый мэр Херсона, который был назначен оккупантами после взятия города под свой контроль, Александр Кобец уведомлен о подозрении против себя по уголовной статье, предусматривающей наказание за госизмену.