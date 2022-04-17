На Херсонщине оккупанты открыли стрельбу по школьникам: один ребенок умер от ранений

В селе Гавриловка Нововоронцовской общины на Херсонщине российские военные открыли огонь по местным школьникам, когда те хотели снять на телефон вражескую технику. Это произошло 15 апреля – один ребенок получил ранение, а на следующий день скончался от травм.

О зверствах оккупантов рассказал в Facebook-сообществе "Новости Нововоронцовщины" житель общины. Он призвал граждан объяснять детям, как себя вести во время встречи с захватчиками.

"Вчера был трагический случай в с. Гавриловка, когда школьники на мобильный телефон вели видеосъемку техники оккупантов. Рашисты увидели и произвели предупредительные выстрелы. Дети испугались и начали бежать. Оккупанты их в след начали расстреливать. Одного ребенка ранили. Сегодня он от полученных ран скончался", – написал Дмитрий Бурлай 16 апреля.

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Он попросил украинцев, особенно оставшихся в уже временно оккупированных врагом населенных пунктах, провести беседы с детьми, родственниками, соседями относительно того, как вести себя в случае встречи с оккупантами.

Мужчина подчеркнул, что ни в коем случае нельзя провоцировать захватчиков, не делать видеосъемку.

"Объясните, что ВСУ знают о проблемах, знают все об орках. Военные знают свою работу. А для гражданских главное – безопасность и поддержка друг друга", – добавил мужчина.

Он рассказал также об особенностях договоренностей с оккупантами по эвакуации мирного населения. В пример привел случай в селе Михайловка – там переговоры шли в течение четырех дней. Сначала понимания не было, и только после определенных согласований удалось без происшествий провести жителей на неоккупированную территорию.

"Это не делалось спонтанно. Для других сел тоже требуется согласованность. В противном случае – это попасть под перекрестный обстрел. Это опасно… Поэтому будьте осторожны. Верьте в ВСУ. Победа уже скоро", – подытожил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за действий российской армии с начала войны в Украине пострадали свыше 563 детей. Оккупанты убили 202 несовершеннолетних украинца и 361 ранили.