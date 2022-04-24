На Херсонщине оккупанты обвешали танки украинскими флагами и обстреливают мирное население

В Херсонской области оккупанты продолжают психологическое давление на украинцев и прибегают к циничным провокациям. Так, из поселка Грозовое в направлении пгт Молодецкое проехалась колонна российских танков с украинскими флагами, а потом – обстреляла населенные пункты.

Таким образом враг пытался симитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных территориях, а также создать фейковую картинку атаки "украинских военных" по мирных жителях. О преступлении в сводке (на утро 24 апреля) сообщило Оперативное командование "Юг" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Подчеркнем: защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и н.п., где противник прячется за гражданскими. В демонстрационной колонне ехала военная техника РФ, которой управляли российские армейцы.

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В ВСУ добавили, что в Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота страны-агрессора. Среди которых остаются и подлодки РФ с ракетным вооружением.

"Просим всех соблюдать меры и алгоритмы безопасности, избегать массового скопления людей, быть бдительными и сознательными. Не помогать врагу распространением информации о силах охраны и обороны, выявлять подозрительных лиц и информировать о них соответствующие органы и структуры. Воздержаться от посещения побережья и лесных массивов", – призвало командование украинских воинов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, за время оккупации Херсона российские военные похитили не менее 200 человек. В их числе – активисты, депутаты, военные и мирные жители.

Оккупанты пытаются подготовить проведение в городе псевдореферендума по созданию так называемой "ХНР". Для фальсификаций российские военные собирают персональные данные местных жителей.

Также известно, что в Херсоне похищают предпринимателей и отбирают у них грузовой транспорт. Под угрозой смерти людей заставляют работать на РФ, в частности, перевозить в оккупированный Крым награбленное в Украине.