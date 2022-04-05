На Херсонщине из плена оккупантов освободили главу одной из громад: мужчина с многочисленными травмами в больнице

Во вторник, 5 апреля, главу Бехтерского сельского совета Херсонской области Михаила Бурака освободили из плена российских оккупантов. В настоящее время он госпитализирован с многочисленными травмами.

С начала полномасштабного вторжения Бурак отказался сотрудничать с врагом. Об этом в Facebook сообщает Ассоциация городов Украины.

О похищении главы Бехтерской общины стало известно 4 апреля. Сообщается, что в течение всех дней полномасштабного вторжения РФ в Украину глава общины активно снабжал местных жителей продовольствием и помогал фермерам в организации посевной кампании.

"С начала полномасштабной войны России в Украине поддерживал правопорядок, предотвращая мародерство. Но не изменял своей патриотической позиции. За что оккупанты и отомстили Михаилу Ивановичу. В настоящее время он находится с многочисленными травмами в больнице", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что городские главы Сновска и Берислава освобождены из плена российских оккупантов. Оба мэра были захвачены орками из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами.

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