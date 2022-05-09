На Харьковском направлении на бойцов ВСУ нарвался самый модернизированный танк Путина Т-90М. Видео

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают нести большие потери как в живой силе, так и в военной технике. В частности, в этом регионе был уничтожен танк захватчиков Т-90М "Прорыв".

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Ищи своих" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Отмечается, что это был самый модернизированный танк путинской армии.

На кадрах видно, что Т-90М полностью разбит, гордость российской военной промышленности сгорела после встречи с воинами ВСУ. Детали танка разбросаны вокруг него в радиусе нескольких метров.

Видео дня

Отметим, что стоимость танка Т-90М зависит от версии и комплекта модернизации машины. На экспорт такой танк продают примерно за 2,5 млн долларов, а стоимость самой модернизированной версии доходит до 4,3 млн долларов.

Напомним: о том, что украинские воины уничтожили как минимум один современный российский танк Т-90М, являющийся гордостью военпрома РФ, сообщили в разведке Британии. Всего у России на вооружении их около сотни.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харьковской области украинские военные уничтожили сразу три российских самоходных артиллерийских установки (САУ) "Акация". По позициям врага были нанесены точные удары.