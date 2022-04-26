На Харьковщине ВСУ сбили боевой вертолет врага стоимостью до $16 млн
Защитники Украины во вторник 26 апреля уничтожили еще один вертолет Ка-52 "Аллигатор" российских оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Как сообщается, вертолет сбили воины Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В Генштабе также рассказали, что стоимость "Аллигатора" достигает 16 миллионов долларов.
По военной номенклатуре он считается командирской машиной.
Этот боевой вертолет российского производства выпускается с 2008 года. Он оснащен пушечной установкой с лазерной системой наведения, противотанковым ракетным комплексом, авиабомбами и другим вооружением.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как защитник Украины в свой день рождения сбил вражеский вертолет на Запорожье. Примечательно, что это произошло навторой день после того, как воина научили обращаться с "Иглой". Генштаб ВСУ показал видео с героем.