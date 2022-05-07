На Харьковщине вражеский снаряд попал в дом, погибла 28-летняя женщина

Российские оккупанты 7 мая обстреляли село в Харьковской области. Один из снарядов попал в жилой дом.

Известно о по меньшей мере одной новой жертве российской агрессии: погибла 28-летняя женщина. Об этом сообщили в Харьковской областной военно-гражданской администрации.

"7 мая российские оккупационные войска обстреляли село Коробочкино, Чугуевского района. В результате обстрела погибла 28-летняя женщина. Вражеский снаряд попал в частный дом", - рассказали в Харьковской ОВА.

Там предостерегли, что угроза новых ударов рашистов по Харьковщине остается высокой. Поэтому жителей области призывают крайне серьезно воспринимать сигналы тревоги, сохранять бдительность и без необходимости не оставлять укрытий.

Напомним, кроме Сумщины 7 мая российские оккупанты также устроили массированный ракетный обстрел Одессы и области, его последствия и возможные жертвы устанавливаются.

Из стратегической авиации Россия также нанесла ракетный удар по Краснограду на Харьковщине. Там обошлось без жертв.