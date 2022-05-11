На Харьковщине вражеская ракета попала в трактор, который работал в поле. Фото и видео

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате вражеская ракета попала в трактор, работающий в поле.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Следственного управления Сергей Болвинов. По его словам, 26-летний мужчина получил ранение.

"Во время работы в поле на Харьковщине прямо в трактор попала ракета, выпущенная из российского самолета. 26-летний тракторист с многочисленными ожогами и ранениями ног доставлен в больницу", – сказано в сообщении.

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Правоохранитель отметил, что полиция вместе с прокуратурой провела осмотр места происшествия, а также зарегистрировала уголовное производство по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Кстати, очень коррелируется с словами спикера Госдумы о том, что США пытаются совершить голодомор в Украине. Как обычно, рашистские заявления либо совсем не имеют смысла, либо имеют совершенно обратное значение", – добавил Болвинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая российские оккупанты атаковали Запорожскую область. Однако украинская противовоздушная оборона сбила вражеский снаряд. Ракета взорвалась над инфраструктурным объектом, в результате чего здание сильно пострадало.