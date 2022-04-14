На Харьковщине войска РФ с вертолетов обстреляли село: ранены дети

В четверг, 14 апреля, российские оккупанты с вертолетов обстреляли территорию Золочевского района Харьковской области. В селе Александровка из-за действий агрессора ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет.

Об этом рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, передает "Суспільне". Он уточнил, что несовершеннолетних доставили в больницу с легкими ранениями в шею и бедро.

Перед обстрелом Александровки захватчики открывали огонь по поселку Золочев, там был очень сильный обстрел. Из-за него разрушены частные дома и предприятия.

После этого под огнем оказалось село Одноробовка, расположенное вблизи границы со страной-агрессором Россией. Там в результате обстрелов полностью разрушены четыре дома. Еще восемь зданий повреждены.

Видео дня

Отметим, что Золочевская община нередко попадает под вражеский огонь. 24 марта войска России разрушили в Золочеве 32 дома и повредили больницу, Дом культуры, музыкальную школу, детские сады и школы.

6 апреля во время нового обстрела оккупанты разрушили дома местных жителей. Тогда один человек погиб, а трое получили ранения. 10 апреля россияне снова обстреляли Золочев, четыре человека были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в частном секторе Харькова (район Лысой горы) прилет российского снаряда убил двух человек: 12-летнего мальчика и мать двоих детей. Среди раненых – еще одна женщина и дети, которые играли во дворе.