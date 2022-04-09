На Харьковщине войной разрушены 858 объектов, государство отстроит каждый из них, – Тимошенко

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов разрушены 858 объектов, из которых 628 – гражданские. После окончания войны будет отстроен каждый уничтоженный дом.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после посещения Харькова.

"В окрестностях идут бои. Город с одной из самых больших площадей в Европе — площадью Свободы, 44-й день крепко держит оборону", – пишет он.

Тимошенко отметил, что каждый день в город поступает по 300 тонн гуманитарной помощи, из которой треть составляют продукты питания.

Представители правительства и ОП побывали в областной клинической больнице и встретились с военными.

"Все под контролем, держим оборону! Харьков – это Украина!", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о старте отстройки Черниговщины, которую недавно освободили от оккупантов.