На Харьковщине военные РФ отбирали у фермеров даже картошку: украинец рассказал об оккупации

Российские оккупанты на Харьковщине отбирали у фермеров посадочный материал и сельскохозяйственную технику. В частности, в селе Просянка у одного из аграриев они забрали картофель для посадки, у другого – КамАЗ.

Об этом "Суспільному" рассказал житель Харькова Сергей Садовый. Спасаясь от обстрелов на Северной Салтовке, он вместе с семьей попал в оккупацию в селе под Купянском (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"У одного фермера отобрали картофель для посадки, у другого фермера отобрали КамАЗ. Я у одного парня (оккупанта. – Ред.) спросил: "Вы много националистов встретили здесь?", на что он мне ответил: "Наверное, они мимо прошли" и улыбается", – рассказал Сергей Садовый.

Мужчина рассказал, что рано утром 24 февраля он и его жена проснулись от взрывов. Собрав вещи, семья выехала в село Просянка, что в 30 километрах от Купянска.

Там Сергей планировал переночевать, чтобы отойти от стресса, а затем вернуться в Харьков. Однако утром село оказалось в оккупации.

Полтора месяца выезд из Просянки был заблокирован. Через блокпосты проезжать разрешили только в конце апреля.

Оккупанты заминировали основной путь, поэтому на рассвете Сергей с семьей добирались в Купянск, а затем с колонной из 40 автомобилей по сельским дорогам – в Харьков.

"Многие слышали, что расстреливали и не пускали, и возвращали, и люди под бомбежками сидели. Нужно было как-то колонной двигаться", – рассказал Сергей.

По его словам, колонна ехала по полуразрушенному аварийному мосту. А следующую уже не пропустили из-за боевых действий на пути. Возможности выехать из оккупации ждут около 50 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН подтвердили, что РФ ворует украинское зерно. В частности, в направлении оккупированного Крыма захватчики вывезли сотни тысяч тонн пшеницы.