На Харьковщине во время обстрела ранен ребенок, ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов, – глава ОВА

Во время очередной бомбардировки в Харькове пострадал 14-летний ребенок. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии от ранений после атаки.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале. Также сегодня погиб один житель города, который не был вооружен, не состоял в ТРО и точно не представлял для оккупантов угрозы.

"Солдаты России – это не армия, это циничные трусы – воюющие с детьми и гражданским населением", – заявил глава области.

Однако наши Вооруженные Силы не остаются в долгу перед оккупантами. Пять вооруженных оккупантов были захвачены украинскими защитниками в плен.

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"Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования. Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", – указано в сообщении.

Синегубов подчеркнул, что вопреки боевым действиям на территории Харькова, муниципальные службы делают все возможное, чтобы поддерживать его жизнь в пригодном состоянии для тех, кто в нем остается. Большое внимание уделяется восстановлению автомобильных трасс.

"Это крайне необходимо, ведь от качества дорог зависит своевременная помощь ВСУ, гуманитарная помощь гражданским и эвакуация", – пояснил глава ОВА.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, популярный музыкант и экс-нардеп Святослав Вакарчук прибыл в Харьков на Пасху, чтобы показать всей Украине и миру, во что превратился крупнейший промышленный и туристический центр страны после прихода "русского мира".