На Харьковщине в результате ракетного удара РФ погиб человек

Российские войска в среду, 11 мая, нанесли ракетный удар по Харьковской области. Россияне атаковали Лозовскую общину, погиб гражданский человек.

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский вечером среды в обращении к жителям населенного пункта. Видео он опубликовал на своем канале в Telegram.

Кроме того, по словам чиновника, в результате обстрела российские войска полностью уничтожили склад сельско-хозяйственной продукции на территории общины.

"Сегодня трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции на территории общины. Один человек погиб", – сказал Зеленский.

Видео дня

Напомним, что в этот же день оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине. Рашисты использовали стратегическую авиацию. Вражеский снаряд прилетел по объекту инфраструктуры на территории Карловской общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска продолжают атаковать территорию Харьковской области. Прошедшие сутки артиллерийских ударов были нанесены по городу Дергачи и окрестным селам. Пострадали две мирные жительницы.