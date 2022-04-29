На Харьковщине украинские защитники сбили вражеский Су-34

Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери российской армии на Харьковщине. Наши защитники в который раз сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Накануне защитники украинского неба также уничтожили 15 вражеских целей. Российские оккупанты потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет был уничтожен зенитным ракетным подразделением в Харьковской области.

Также всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит ВСУ на Харьковщине 25 апреля. Военные опубликовали фото с места падения вражеского самолета в районе временно оккупированной Балаклеи.

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В общем за время войны в Украине, согласно данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла 189 самолетов и 155 вертолетов. Также украинские защитники ликвидировали 23 тысячи оккупантов, из них 200 за последние сутки.

Уже не первый день наибольшие потери враг несет на Изюмском направлении, где оккупанты пытаются наступать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесчине военнослужащие зенитно-ракетного подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили вражеский СУ-34. Самолет российских оккупантов пытался атаковать Николаев.