На Харьковщине украинские защитники сбили вражеский самолет. Видео

Защитники Украины 3 апреля обновили счет сбитых ими самолетов российских оккупантов. Очередная вражеская воздушная цель была уничтожена в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале. Видео сняли очевидцы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Час назад "несуществующие" силы ПВО Украины сбили в Изюмском районе на Харьковщине очередной самолет оккупантов! Поиск экипажа орков продолжается. Слава ВСУ!" – написал Геращенко около 11:33 воскресенья.

На кадрах видна вспышка в небе и падающая воздушная цель. К месту происшествия бежит мужчина, прося кого-нибудь передать: "Сбили". При этом снимающий видео парень говорит, что самолет упал прямо на дом.

Видео дня

"Что-то падает. Е*ать, прям на дом" – эмоционально прокричал он.

Из-за дальности расстояния от него и места ЧП этого не разобрать. Но за домами хорошо заметен густой черный дым от пылающего вражеского самолета.

Добавим, что за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили восемь вражеских воздушных целей – четыре крылатые ракеты, два самолета, вертолет и БПЛА.

Всего за полные 38 дней войны Силы обороны Украины ликвидировали 143 самолета и 134 вертолета вооруженных сил страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни вторжения путинской армии в Украину в одном из боев против наших штурмовиков Су-25 совершили атаку на колонну оккупантов. Один из самолетов был подбит, а его пилот пошел на геройский поступок, направив штурмовик на вражескую колонну.

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