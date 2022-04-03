На Харьковщине украинские защитники сбили вражеский самолет. Видео

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
2 минуты
На Харьковщине украинские защитники сбили вражеский самолет. Видео

Защитники Украины 3 апреля обновили счет сбитых ими самолетов российских оккупантов. Очередная вражеская воздушная цель была уничтожена в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале. Видео сняли очевидцы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Час назад "несуществующие" силы ПВО Украины сбили в Изюмском районе на Харьковщине очередной самолет оккупантов! Поиск экипажа орков продолжается. Слава ВСУ!" – написал Геращенко около 11:33 воскресенья.

На кадрах видна вспышка в небе и падающая воздушная цель. К месту происшествия бежит мужчина, прося кого-нибудь передать: "Сбили". При этом снимающий видео парень говорит, что самолет упал прямо на дом.

Видео дня
Кадры падения вражеского самолета

"Что-то падает. Е*ать, прям на дом" – эмоционально прокричал он.

Из-за дальности расстояния от него и места ЧП этого не разобрать. Но за домами хорошо заметен густой черный дым от пылающего вражеского самолета.

Украинская система ПВО уничтожила российский самолет

Добавим, что за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили восемь вражеских воздушных целей – четыре крылатые ракеты, два самолета, вертолет и БПЛА.

Всего за полные 38 дней войны Силы обороны Украины ликвидировали 143 самолета и 134 вертолета вооруженных сил страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни вторжения путинской армии в Украину в одном из боев против наших штурмовиков Су-25 совершили атаку на колонну оккупантов. Один из самолетов был подбит, а его пилот пошел на геройский поступок, направив штурмовик на вражескую колонну.

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