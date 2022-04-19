На Харьковщине РФ ежедневно теряет живую силу, самолеты и технику, – Синегубов

Россия уже проиграла битву за Харьков. Попытки штурмовать позиции ВСУ под городом и переброска войск на Донбасс через Купянск и Изюм ежедневно оборачиваются для врага огромными потерями в живой силе, авиации и бронетехнике.

К тому же украинские воины продолжают освобождать ранее захваченные врагом населенные пункты на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Telegram-канал Харьков Life.

"Враг понял, что битву за Харьков он уже фактически проиграл. Ему будет очень тяжело атаковать позиции ВСУ, которые мы сейчас держим, и у него остается одно направление – через Купянск и Изюм перебрасывать свои войска в Луганскую и Донецкую области, чтобы увеличивать там свое присутствие. Однако ВСУ тоже там свои позиции держат. Враг ежедневно теряет множество живой силы, самолетов и бронированной техники", - цитируют Синегубова администраторы канала.

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При этом оккупанты не прекращают обстреливать Харьков из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Только за последние сутки рашисты вели огонь по районам Салтовка, Северная Салтовка, район Новых Домов. Пострадал также исторический центр Харькова.

Вследствие обстрелов оккупантов 5 жителей города погибли, еще 17-ть - получили ранения.

Также Синегубов рассказал о том, что украинские воины освободили несколько населенных пунктов в области, однако угроза для местного населения остается очень высокой.

"Наши ВСУ продвинулись в этом направлении, однако говорить, что там безопасно, пока, к сожалению, не можем, ведь бои продолжаются. Еще нужно сделать зачистку", - сказал Синегубов.

По его словам, продолжается эвакуация мирных жителей из Лозовой и Барвенково. Их вывозят всеми доступными способами, включая автомобильный транспорт и железную дорогу.

Эти населенные пункты уже покинули около 55 тысяч человек. Остаются в зоне опасности еще порядка 20 тысяч украинцев.

В то же время, глава Харьковской ОВА отметил, что подтверждений использования оккупантами под Изюмом, о котором сообщалось ранее, на данный момент у властей в регионе нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 24 февраля до 19 апреля украинскими воинами в Украине ликвидированы уже 20,8 тыс. оккупантов.