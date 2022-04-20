На Харьковщине понесла серьезные потери мотострелковая дивизия РФ, – Цымбалюк

В Харьковской области в боях с Вооруженными силами Украины понесла серьезные потери 2-я мотострелковая дивизия РФ. Заместитель ее командира подполковник Андрей Смирнов был тяжело ранен.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк. Он уточнил, что указанное российское подразделение относится к воинской части 23626 поселка Калининец Московской области.

"Продолжает поступать информация о потерях среди командного состава 2-я мотострелковая дивизия (в/ч 23626, Калининец, Московская область) во время проведения "специальной военной операции" в Харьковской области", – рассказал журналист.

Он также сообщил, что на Харьковщине погиб командир 1-го мотострелкового полка (в/ч 31135, Калининец) 2-й мотострелковой дивизии, подполковник Денис Межуев.

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Командир 15-го мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2-й мотострелковой дивизии, полковник Харитонов тяжело ранен.

2-я мотострелковая дивизия РФ – соединение мотострелковых войск российских сухопутных сил в составе 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа РФ. Участвовала в боевых действиях во Второй российско-чеченской войне.