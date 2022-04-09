На Харьковщине погиб командир батальйона 'Правого сектора' Тарас 'Хаммер' Бобанич. Фото

В Харьковской области на Изюмском направлении во время боя с российскими оккупантами погиб командир 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор", член провода Национально-освободительного движения "Правый сектор" Тарас Бобанич (друг "Хаммер"). Ему было 33 года.

Об этом сообщили на странице 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор" в Facebook. Это подразделение Бобанич возглавил после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Гибель друга Хаммера – это большая потеря для всего националистического движения Украины. Но его Жизнь и Чин будет вдохновлять еще не одно поколение украинцев на развитие Украинского Самостоятельного Соборного Государства, которое очень скоро повалит Москву", – сказано в сообщении.

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"Хаммер" вступил в ряды "Правого сектора" в конце ноября 2013 года. Он активно участвовал в событиях Майдана, а с 2014 года воевал против оккупантов в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор".

В 2019 году Тарас Бобанич стал заместителем командира ДУК "ПС" по вопросам деятельности резервных подразделений.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время боев с российскими оккупантами за город Харьков погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" Георгий Тарасенко. В последнем бою, совершая контрнаступление на позиции врага, он шел первым во главе боевой группы.