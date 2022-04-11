На Харьковщине оккупанты заставляют местных жителей готовить самогон и отбирают кур и свиней

Изюмская территориальная община в Харьковской области сейчас 100% под оккупацией российских войск. Боевики разрушают населенные пункты, пытают, грабят и убивают местных жителей.

О ситуации в общине рассказали в Facebook "Горизонты Изюмщины". Отмечается, что под гнетом рашистской оккупации население живет уже больше месяца.

Все это время отсутствует связь с некоторыми главами общин, их судьба неизвестна, говорится в сообщении. В то же время, некоторые старосты пошли на сотрудничество с оккупантами.

Как сообщили в группе, захватчики проводят обыски в домах ветеранов АТО и общественных деятелей, некоторых из активистов уже арестовали. Кроме того, рашисты изымают у людей транспорт: автомобили, скутеры, сливают для своих нужд дизтопливо из тракторов.

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"Не стесняются орки забирать у местного населения кур, гусей и свиней. Заставляют варить самогонку. Среди населения проводится агитационная и пропагандистская работа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что практически все населенные пункты, под временной оккупацией, пока не имеют никакой связи с внешним миром, телефонная связь глушится. Также нет возможности доставить гуманитарную помощь или эвакуировать население.

Жители общины испытали многие страдания, также есть погибшие и раненые. Гражданские дома, школы и другую инфраструктуру боевики разрушили авиабомбардировками и обстрелами из артиллерии. Особенно пострадали деревни на юге Изюма.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Россия бросила весь силовой сектор для наступления на город Изюм Харьковской области. Привлечены, в частности, росгвардейцы, десантники, спасатели и даже железнодорожники. По его словам, оккупанты пытаются бить по юго-западному району Изюма.

Как сообщил OBOZREVATEL, оккупанты больше месяца пытаются захватить Изюм на Харьковщине, чтобы обеспечить себе путь, которым будут переправлять технику на Донбасс. Сам город их мало интересует.