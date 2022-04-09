На Харьковщине оккупанты расстреляли бывшего депутата облсовета

Российские военные в Харьковской области убили директора государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство", бывшего депутата Харьковского областного совета Сергея Пиева. Его машину расстреляли из стрелкового оружия.

О трагедии сообщили в Facebook Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Отмечается, что мужчина возвращался домой после рабочего дня. Пиев получил многочисленные ранения и скончался на месте.

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Пиев был депутатом Харьковского областного совета седьмого созыва в течение 2015-2020 годов. Волчанск, где произошла трагедия, сейчас временно оккупирован российскими военными.

Напомним: ранее оккупанты "похвастались" тем, как издеваются над похищенным ими мэром Волчанска Анатолием Степанцем. Они заставляли его говорить "слава России".

"Степанец, слава Украине или слава России?" – спросил оккупант с камерой в руках.

На это мэр Волчанска, привязанный к стулу, едва "выдавил" из себя "России". Захватчик одобрительно "угукнул" и ушел в сторону еще одного похищенного мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области фиксируются такие же зверства над мирным населением, как в Буче под Киевом. Захватчики пытали и убивали, не щадя женщин и детей.