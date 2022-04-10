На Харьковщине оккупанты обстреляли частный дом: есть жертвы

Российские военные атаковали поселок Слатино Дергачевской громады Харьковщины. По предварительным данным, в результате попадания по жилым домам погибли пять мирных жителей.

Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал "Харьков Life" со ссылкой источник в городских властях. Отметим, что власти Дергачевской громады подтверждали, что днем ранее, 9 апреля, Слатино подвергалось российским бомбардировкам.

Источник журналистов заявил, что со вчерашнего дня погибли уже пятеро гражданских.

"За вчера в поселке Слатино трое погибших и двое раненых. Сегодня утром двое погибших, среди которых молодая девушка до 30 лет и мужчина 60 лет. Попали в частный дом, люди не успели добежать до подвала. И пока раненых не знаем, какое количество", – процитировал информационный ресурс собеседника.

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В целом на территории громады из-за вражеских обстрелов разрушены более 500 зданий.

Местные власти также сообщали, что в оккупированных Казачолопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостатах и Цуповке продолжает разворачиваться гуманитарная катастрофа.

"Помочь жителям этих территорий мы сможем только после их освобождения Вооруженными силами Украины", – заявляла пресс-служба.

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