На Харьковщине объявили подозрение двум коллаборантам: грозит до 15 лет тюрьмы

В Харьковской области объявили подозрение в государственной измене двум коллаборантам. Задержанному председателю Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежде Антоновой грозит до 15 лет тюрьмы.

Первый помогал оккупантам и агитировал местных не оказывать захватчикам сопротивления, вторая - сдавала ветеранов АТО/ООС и правоохранителей врагам. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что сотрудники Харьковской областной прокуратуры совместно с местным управлением Службы безопасности Украины провели задержание двух коллаборантов, обоим объявлены подозрения в государственной измене в условиях военного положения.

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Коновалов предал Украину в начале вторжения и всячески способствовал оккупантам, а Антонова - сдавала врагам местных правоохранителей и ветеранов войны на Донбассе.

"По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не оказывать врагам сопротивление. Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в деревне Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и правоохранителей, заставляла местных носить белые повязки", - сообщил Синегубов.

Санкция статьи предусматривает от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

"Спасибо Харьковской областной прокуратуре и областному Управлению СБУ за реагирование и принципиальную позицию! Никто из добровольно пошедших на сотрудничество с оккупантами не избежит наказания. Ни закон, ни украинский народ предателей не простит!" – отметил Синегубов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области задержали российских оккупантов-мародеров.