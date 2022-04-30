На Харьковщине Нацгвардия уничтожила 30 единиц техники врага: зрелищное видео

Защитники Украины уничтожили 30 единиц вражеской техники на Изюмском направлении. Удар по скоплению российских оккупационных войск нанесли бойцы Национальной гвардии совместно с артиллеристами Вооруженных Сил Украины.

Об этом "Суспільному" рассказали в Нацгвардии 30 апреля. "Группа бойцов специального назначения Национальной гвардии Украины, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила много единиц техники, пункт управления и место жительства личного состава противника. Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ", – сообщили нацгвардейцы.

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Получив данные, ВСУ отработали по позициям врага тяжелым и прицельным огнем артиллерии, а нацгвардейцы вели корректировку огня.

В результате защитники Украины уничтожили более 30 единиц техники РФ. Более половины из них – танки, а также БТРы (бронетранспортеры), БМД (боевые машины десанта) и МТЛБ (многоцелевые транспортеры легкие бронированные).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины ВСУ показали, как уничтожили вражеский танк, обстрелявший один из населенных пунктов. После атаки россияне попытались скрыться, но это им не помогло.