На Харьковщине идут бои, оккупанты обстреливают Луганщину, а на Донетчине совершили попытки наступления. Главное

Российские оккупанты накануне нанесли много ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Сейчас под постоянными обстрелами находится Донбасс, где оккупанты предприняли попытки наступления, бои продолжаются на Харьковщине.

В областях на востоке на юге ночь прошла под постоянными сигналами воздушной тревоги, людей призывают ускориться с эвакуацией. Об этом говорится в сводной информации о военной ситуации в регионах состоянием на утро 17 апреля, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Харьковщина : ситуация в области стабильно тяжелая – активные бои идут на Изюмском направлении. Всего за сутки было более двадцати ударов оккупантов из РСЗО, артиллерии и один ракетный удар. Жителей Лозовой и Барвенкового призывают активизироваться с эвакуацией.

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Луганщина: вчера, кроме поврежденных в течение дня инфраструктурных объектов, – очередные попадания в Лисичанскую больницу и НПЗ. Ночью оккупанты совершили мощный обстрел жилых кварталов Северодонецка, утром – артобстрел Кременной, где по меньшей мере один человек ранен. Позиционные бои продолжаются в Попасной и Рубежном.

Донетчина: ночью российские захватчики предприняли попытки наступления вблизи Марьинки и Красногоровки – безуспешные. В Марьинке в результате обстрела погиб один гражданский человек.

Также оккупанты обстреляли Авдеевку, Торецк и Очеретинскую общину. Есть разрушение инфраструктурных объектов. В Мариуполе ситуация без изменений.

Херсонщина: взрывы и обстрелы на территории всей области, также обстрелы были слышны в областном центре. Информация о разрушениях и пострадавших ныне отсутствует. В регионе во многих населенных пунктах наблюдается гуманитарный кризис, ситуация обостряется.

Николаевщина: ночью звучала воздушная тревога. Утром в Николаеве был слышен взрыв. Детали выясняются. В течение предыдущего дня оккупанты обстреливали районы области.

Сравнительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: Волынской, Закарпатской, Ривненской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Киевской.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты наносят авиационные удары по Мариуполю и проводят штурмовые действия в районе морского порта. В то же время накануне защитники Украины отбили десять атак врага и уничтожили много его техники.