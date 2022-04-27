На Харьковщине и Донбассе идут бои, на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации по регионам

Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины. При этом в Херсонской области, Харьковской и Донецкой областях идут ожесточенные бои.

Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро 27 апреля, которой располагает OBOZREVATEL. В ней отмечается, что за прошедшие сутки в Полтавской области прозвучало несколько воздушных тревог, однако информация по взрывам не подтверждена.

В Днепропетровской области обстреляли Зеленодольскую общину – оккупанты попали в предприятие энергетической инфраструктуры. В результате один человек получил ранения. В общей сложности российские солдаты атаковали сам Зеленодольск, села Марьянское и Великая Костромка. В деревнях, предварительно, без пострадавших.

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В Харькове ночью продолжались обстрелы – в Киевском районе города произошло несколько пожаров в многоэтажных домах. Предварительно, пострадавших нет. В области оккупанты обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев. Ведутся бои на Изюмском направлении.

Практически вся территория Луганской области страдала от вражеских обстрелов. В Лисичанске солдаты страны-агрессора попали в школу, в бомбоубежище которой находились 23 человека. За последние сутки в регионе пострадали трое мирных жителей.

В Донецкой области идут активные боевые действия по всей линии фронта. В Авдеевке – авианалеты и реактивная артиллерия; Светлодарская ТГ – кассетные боеприпасы; Марьинка, Красногоровка, Угледар, Лиман – постоянные обстрелы из артиллерии.

В Мариуполе ситуация без изменений – "Азовсталь" держится, несмотря на беспощадные атаки оккупантов.

Херсонская область: боевые действия в приграничных с соседними областями населенных пунктах (Высокопольская, Великоалександровская, Нововоронцовская, Станиславская ТГ). Взрывы и обстрелы почти на всей территории области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. По предварительным данным пострадавших нет.