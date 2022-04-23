На Харьковщине двое мужчин погибли, подорвавшись на мине

В Харьковской области на территории Золочевской общины автомобиль взорвался на противотанковой мини, которую оставили российские оккупанты. В результате двое мужчин погибли на месте.

Сам автомобиль разорвало на куски. Об этом заявил глава общины Виктор Коваленко, сообщает издание "Суспільне".

Чрезвычайная ситуация произошла в субботу, 24 апреля, около обеда. Двое 30-летних мужчин ехали навестить мать одного из них в селе Черноглазовка.

"На плотине наехали на противотанковую мину. Погибли на месте, машину разнесло вдребезги. Оккупанты недавно отходили из этого села, могли оставить", — сказал Коваленко.

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Кроме того, он рассказал, что сегодня утром решисты атаковали поселок Калиново. В результате полностью разрушены два дома.

По Золочеву оккупанты нанесли артиллерийские удары, к счастью, обошлось без значительных разрушений.

Напомним, накануне в Киевской области на российской мини взорвался КамАЗ. Водитель погиб на месте. Известно, что трагедия произошла недалеко от ЖК "Баск&Вилль".

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