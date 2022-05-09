На Харьковщине десятки оккупантов сдались в плен: их окружили ВСУ. Видео

Украинские защитники продолжают достойно противостоять российским оккупационным войскам. В Харьковской области в результате слаженных действий наших военных десятки оккупантов сдались в плен.

Вооруженные силы Украины их оцепили и не позволили поступить иначе. Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Село Циркуны было захвачено рашистами без боя вечером 24 февраля. После того как украинские защитники пошли в контрнаступление и начали зачищать населенные пункты Харьковщины, захватчики поселились в бункере бывшей части противовоздушной обороны.

Их оцепили воины 92-й бригады и выбили оттуда. Как следствие, 21 российский военный захвачен нашими защитниками в плен.

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Напомним, Служба безопасности Украины в результате военной операции взяла в плен 11 российских снайперов из так называемой "ДНР". Отмечается, что все задержанные были бойцами 115 полка псевдореспублики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области 30 апреля Вооруженные силы Украины разгромили в бою группу оккупантов-наемников из штурмового отряда "Барс-7" ПВК Вагнера. Семь военных были захвачены в плен, еще больше – убиты.