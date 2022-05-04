На границе сложная ситуация для резин грузов из-за ввоза авто без растаможки, – Гутник

На границе Украины сейчас образовалась сложная ситуация из-за больших очередей из желающих ввезти авто. Большая часть граждан решила воспользоваться возможностью приобрести автомобиль и растаможить его по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил волонтер "Легиона Свободы" Андриан Гутник в эфире марафона "Единые новости". По его словам, это создает затруднения для доставки гуманитарного груза и помощи военным.

Гутник также сообщил, что кто-то ушел воевать, другие остались волонтерить, перечисляли средства для ВСУ и принимали у себя беженцев. Львов стал надежным тылом для всей Украины – для нашей общей победы. Но, к сожалению, имеем досадную ситуацию на границе. С польской стороны формируются длинные очереди на въезд в Украину – из-за того, что некоторые граждане решили воспользоваться критической ситуацией в стране и ввезти автомобили для продажи без растаможки.

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Понятно, что люди пытаются заработать как могут в эти трудные времена, но часто это создает проблемы для доставки гуманитарных грузов, которые несколько суток вынуждены стоять в очереди, – отметил Гутник.

3 мая в результате удара в некоторых районах Львова были проблемы с электроснабжением. По состоянию на утро Львов полностью оправился от вчерашнего ракетного удара.

По словам Андрея Гутника, спасатели, железнодорожники и работники городских коммунальных служб сработали очень оперативно. Потому сейчас город продолжает жить и работать для победы.

Он также добавил, что его команда вместе с Общественной организацией "Сокольники" решили завезти на Львовщину мощные генераторы, которые позволят продолжать работу в случае отключения электроэнергии. Благодаря областной военной администрации, которая активно поддерживает волонтерские руки, такие вещи мы можем решать очень быстро.

По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – до электрической подстанции в Закарпатье. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, добавив, что предполагают, что ракеты летели из Каспийского региона.